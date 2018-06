Jay-Z destrona Diddy da lista de artistas de hip-hop mais ricos

Jay-Z superou Sean“Diddy” Combs e assumiu o topo do ranking dos artistas de hip hop mais ricos do mundo graças a investimentos ousados em champanhe e conhaque, de acordo com dados divulgados pela revista Forbes nesta quinta-feira, 1º.

Autor de Hard Knock Life, o rapper e empresário musical ampliou sua renda bruta estimada para 900 milhões de dólares em 2017, um acréscimo de 90 milhões em relação ao ano anterior na lista anual compilada pela Forbes.

Combs, de 48 anos, que era o artista de hip hop mais rico do mundo desde que a Forbes publicou a lista pela primeira vez em 2011, só teve um acréscimo de 5 milhões à sua fortuna de 825 milhões de dólares no ano passado, segundo a publicação. O principal impulsionador da riqueza de Jay-Z foi o investimento na marca de champanhe de luxo Armand de Brignac e no conhaque D’Usse, enquanto o desempenho morno dos setores de vodca e televisão a cabo afetaram as apostas de Diddy na vodca Ciroc e na rede Revolt, disse a Forbes.

Mas Jay-Z pode ficar pouco tempo no topo da lista. Dr. Dre, o terceiro dos artistas de hip hop mais abastados, deve acrescentar um lucro enorme vindo de ações da Apple à sua fortuna estimada em 770 milhões de dólares no próximo verão norte-americano, segundo a revista. A Apple comprou a empresa de fones de ouvido e amplificadores Beats de Dr. Dre em 2014.

Drake e Eminem completaram a lista dos cinco mais ricos, cada um deles acumulando cerca de 100 milhões de dólares.

Forbes elaborou a lista avaliando grandes bens, examinando documentos financeiros e consultando analistas, advogados, empresários e outras figuras da indústria.