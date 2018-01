Jay-Z, astro do dia do Grammy, é atacado por Trump

Jay-Z, que lidera as indicações dos Grammy este domingo, 28, foi atacado pelo presidente Donald Trump no Twitter depois de comentar sobre o desemprego de afrodescendentes nos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump criticou Jay-Z em um tuíte, provavelmente em resposta às críticas feitas pelo astro do rap ao presidente, em uma entrevista.

"Alguém, por favor, informe a Jay-Z que graças às minhas políticas, o desemprego entre os negros aparece nos últimos relatórios no nível mais baixo jamais registrado!" tuitou o presidente.

Trump apontou, de forma correta, para um recorde nos níveis mínimos de desemprego para as minorias americanas, embora os críticos comentem que a expansão econômica do país começou muito antes, ainda no governo de Barak Obama.

Jay-Z, que junto da esposa, Beyoncé, tornou-se amigo e aliado político de Obama, disse em uma entrevista transmitida pela CNN no sábado, que os comentários depreciativos de Trump sobre afrodescendentes desvirtuavam os dados sobre desemprego.

"O dinheiro não é igual a felicidade, não é. Isso é não entender o assunto", disse Jay-Z, acostumado a mostrar com frequência sua riqueza material.

"Deve-se tratar as pessoas como seres humanos, essa é a principal questão", disse ele.

Jay-Z disse que a eleição de Trump expôs a persistência do racismo nos Estados Unidos e também chamou a atenção para as afirmações do presidente de que ele não quer imigrantes de "países de merda" da África, de El Salvador ou do Haiti.

"É doloroso, porque ele está menosprezando muitas pessoas, toda uma população, e é muito desinformado porque todos esses lugares têm pessoas bonitas e muitas coisas bonitas", disse o cantor.

Jay-Z, de 48 anos, lidera as indicações para os Grammy com um total de oito, incluindo o melhor álbum, 4:44, no qual pede desculpas à esposa Beyoncé por sua infidelidade, traz uma canção sobre a homossexualidade de sua mãe e reflete sobre as relações raciais nos Estados Unidos. TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO