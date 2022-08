Conheça a lista de livros semifinalistas do Prêmio Oceanos 2022

O Prêmio Oceanos 2022 revelou os 65 livros semifinalistas nesta quarta-feira, 31. Concorrem 27 romances, 18 livros de poemas, 14 de contos, cinco de crônicas e um de dramaturgia. Os autores semifinalistas se dividem em 45 brasileiros, 12 portugueses, 5 moçambicanos, uma luso-angolana, um angolano e um cabo-verdiano.

Entre eles estão nomes como Mia Couto, Dulce Maria Cardoso, Valter Hugo Mãe, a poeta Ana Luisa Amaral, que morreu em 5 de agosto, Djaimilia Pereira de Almeida, Ana Paula Maia, Silviano Santiago e Marçal Aquino.

Há na lista, também, 7 autores estreantes - todos brasileiros: Caetano Romão, Carol Braga, Fábio Horácio-Castro, Luciana Ticoski, Luiza de Carvalho Fariello, Marana Borges e Vinícius Mahier.

Um dos principais prêmios literários em língua portuguesa, o Oceanos avaliou 2.452 livros de autores de 17 diferentes nacionalidades lançados em sete países. As 65 obras foram publicadas por 40 diferentes editoras - 25 do Brasil, 11 de Portugal, 3 de Moçambique e uma de Cabo Verde.

No Oceanos, concorrem entre si livros de qualquer gênero. A poesia liderou este ano as inscrições - foram 1.130 livros, o que corresponde a 46,1% das inscrições. Os romances somaram 743 obras (30,3%) e foram seguidos por contos, com 372 inscrições (15,2%); crônicas, com 156 (6,4%) e dramaturgia, com 51 obras (2,1%).

São três etapas de avaliação. A primeira, que se encerra agora, contou com a avaliação de 122 escritores, poetas, professores e críticos literários residentes em Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Eles também foram responsáveis por eleger os membros dos júris posteriores.

Agora, as obras serão avaliadas por Jeferson Tenório, Nina Rizzi, Paulo Scott e Prisca Agustoni, do Brasil; João Luís Barreto Guimarães e José Riço Direitinho, de Portugal; e Teresa Manjate, de Moçambique. Depois, o júri final escolherá os três vencedores entre os dez finalistas.

O primeiro colocado vai ganhar R$ 120 mil; o segundo, R$ 80 mil e o terceiro, R$ 50 mil.

Em 2021, O Plantador de Abóboras, livro do timorense Luís Cardoso, venceu o Prêmio Oceanos. A obra foi lançada no Brasil este ano, pela Todavia. O segundo lugar foi para O Ausente, do brasileiro Edimilson de Almeida Pereira, e o terceiro para O Osso do Meio, de Gonçalo M. Tavares.

Os semifinalistas do Prêmio Oceanos 2022