Morre a atriz Claudia Jimenez, aos 63 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Jimenez morreu da manhã deste sábado, 20, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da cidade.

A morte de Claudia Jimenez foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital, mas a causa ainda não foi divulgada.

Há mais de 30 anos, Claudia foi submetida a tratamento de um câncer na região torácica. Consequentemente, teve os tecidos do coração afetado, sendo submetida a cirugias.

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1958. Foi atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira.

Quem foi Claudia Jimenez

Ela iniciou a carreira na televisão em 1979 na série Malu Mulher, dedicando-se posteriormente a programas de humor e telenovelas. Esteve ainda em Os Trapalhões, Viva o Gordo e Chico Anysio Show, além da série Armação Ilimitada.

Atuou também nos teatros cariocas, um começo que ela dizia ter sido muito difícil.

O reconhecimento veio como a inesquecível Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, do Chico Anysio, em 1990. Ali, ela usou o bordão "beijinho, beijinho, pau pau", em referência ao "beijinho, beijinho, tchau, tchau", de Xuxa. Seu trabalho no programa lhe rendeu o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1991.

Claudia Jimenez teve papéis importantes em novelas como Torre de Babel e As Filhas da Mãe, e deu vida à Edileuza, empreda de Sai de Baixo, todas na Rede Globo.

Participou, ainda, de Os Normais, em 2002. Entre outros trabalhos da atriz, está atuação nas novelas Haja Coração, que foi seu último trabalho em novela, em 2016, As Filhas da Mãe, América, Sete Pecados e Negócio da China.

Em 2000, Claudia Jimenez estava com 45 anos e sofreu um enfarto. Quatro pontes de safena depois, ela passou a reavaliou toda a sua carreira. "Quando se tem 40 anos e descobre a fragilidade da vida é normal que as coisas não continuem como eram antes", disse Claudia em entrevista ao Estadão em 2004, quando se preparava para estrear, em São Paulo, a peça Pequeno Dicionário Amoroso, de Jorge Fernando.

No teatro, fez, ainda, Como Encher Um Biquini Selavagem, de Miguel Falabella, em 1996; Batalha de Arroz num Ringue para Dois, de Mauro Rasi, com Falabella, em 2003. Em 2010, participou do espetáculo Mais Respeito que Sou Tua Mãe!, escrita pelo argentino Hernán Casciari e dirigida por Falabella.

A carreira de Claudia Jimenez no cinema começou em 1983, como Dona Olga em Gabriela. Atuou, ainda, em Urubus e Papagaios, Ópera do Malandro, A Dança dos Bonecos, Os Trapalhões no Auto da Compadecida, Romance da Empregada, O Corpo e Como Ser Solteiro. Fez dublagens também - foi a mamute Ellie em A Era do Gelo 2 e voltou em A Era do Gelo 3.

Os trabalhos mais recentes de Claudia Jimenez foram na série Infratores, do Fantástico, em 2018, Haja Coração, em 2016, e na série O Sexo e As Negas, em 2014.