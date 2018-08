‘Infratores’, nova série do ‘Fantástico’ traz Claudia Jimenez no comando de uma autoescola

Dirigido por Marcus Baldini, longa O Homem Perfeito chega aos cinemas no dia 27 de setembro e traz no elenco Luana Piovani, Sérgio Guizé e Eduardo Sterblith. Na história, a autora de sucesso Diana Prado (Luana Piovani) não consegue lidar com a notícia de que o marido Rodrigo (Marco Luque) tenha terminado o casamento de oito anos e engatado um novo romance com a jovem Mel (Juliana Paiva).

AO VOLANTE

Estreia domingo, 26, a nova atração do Fantástico, a série Infratores, com texto de Leandro Soares, direção de Luciana Oliveira e direção artística de Rafael Dragaud. Tendo como tema a questão das multas de trânsito, perda da habilitação do motorista e o curso de reciclagem, mostra, de forma bem-humorada, a autoescola de Bibiana (Claudia Jimenez), voltada para condutores que perderam o direito de dirigir. Ao todo serão cinco episódios e, em cada deles, há um infrator diferente.

EM QUADRA

O US Open de Tênis começa na segunda-feira, 27, em Nova York, e os canais ESPN vão transmitir o último Grand Slam do ano, com decisão agendada para 9 de setembro e que contará com presença da tenista Teliana Pereira. Na primeira semana, serão mais de 12 horas diárias, a partir do meio-dia, com transmissão de jogos na ESPN, ESPN+ e também pela plataforma online WatchESPN. Narração de Fernando Nardini, Everaldo Marques, Renan do Couto e Cledi Oliveira e comentários de Fernando Meligeni, Andre Ghem, Fernando Roese e Teliana Pereira.

REALIDADE

O Canal Curta! exibirá, a partir desta sexta, 24, 22h30, o documentário O Desmonte do Monte, dirigido por Sinai Sganzerla. Longa aborda a demolição do Morro do Castelo, no centro do Rio, concluída em 1922, e faz um apanhado da história da ocupação daquela colina, que se confunde com a própria história da cidade. Foi lá que os portugueses ergueram as primeiras moradias, após expulsarem os invasores franceses da Baía de Guanabara.

É DEVAGAR…

Apresentado pelo cantor e compositor Diogo Nogueira, o programa Samba na Gamboa inicia nesta sexta, 24, às 21h45, a sua sétima temporada e para marcar a data, terá um convidado especial, o sambista Martinho da Vila. Em papo descontraído, os dois músicos destacam os 80 anos de Martinho e aproveitam para interpretar suas canções.

MENTES CRIMINOSAS

Depois do sucesso da primeira temporada, que está disponível na Netflix, o canal TNT anunciou que a série The Alienist terá continuidade. Baseada na obra de Caleb Carr, essa segunda temporada, intitulada The Angel of Darkness, trará de volta trio de protagonistas formado por Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning.