Saiba onde assistir a transmissão do Oscar 2020

A cerimônia de entrega do maior prêmio do cinema mundial está chegando. Neste domingo, 9, serão conhecidos os ganhadores das 24 categorias do Oscar 2020.

Neste ano, o filme Coringa lidera a lista com 11 indicações, seguido de O Irlandês e Era Uma Vez em... Hollywood, com 10, cada um. O Brasil está representado na disputa com Democracia em Vertigem, de Petra Costa, indicado na categoria melhor documentário.

A cerimônia de entrega do Oscar é realizada no Dolby Theater, em Hollywood. Como nos anos anteriores, não haverá um mestre de cerimônia, mas sim um revezamento de artistas no palco.

Estão confirmados para entrega do Oscar os artistas Keanu Reeves, Penélope Cruz, Diane Keaton, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran e Kristen Wiig.

Onde assistir ao Oscar

Na TV

A cerimônia de entrega do Oscar de 2020 será neste domingo, 9, com início às 22h pelo horário de Brasília. Mais cedo, às 20h, a Globoplay e o portal G1 transmitem a premiação, com a chegada dos artistas no tapete vermelho. Na TV Globo, o evento ganha cobertura após o Big Brother Brasil 20. Quem apresenta a atração será Maria Beltrão, acompanhada de Dira Paes e Artur Xexéo.

O Canal pago E! fará a cobertura do tapete, a partir das 19h. Globoplay, G1 e TNT iniciam a transmissão do Oscar às 22h.

Na internet

Os assinantes da TNT podem assistir à premiação por meio do serviço de streaming do canal, o TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.

O Estado também vai acompanhar a premiação em tempo real, com informações do editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, direto de Los Angeles, e com comentários dos críticos Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin.