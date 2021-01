Petra Belas Artes altera horários de funcionamento após novo decreto em SP

Diante da reclassificação do Estado de São Paulo para a fase vermelha aos fins de semana, anunciada nesta sexta-feira, 22, diversas instituições culturais alteraram seus horários de funcionamento, em vigor a partir desta segunda-feira, 25, até o dia 7 de fevereiro.

Foi o caso do cinema Petra Belas Artes. Até nova liberação, o espaço ficará aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, uma vez que o decreto também determina o fechamento depois deste horário em dias úteis.

Ainda é possível comprar ingressos para sessões deste sábado, 23, e domingo, 24, já que a medida não contempla o atual fim de semana.

Após sete meses fechado, o espaço reabriu para o público em outubro, em sessão marcada por emoção de cinéfilos. Ao longo das semanas, no entanto, a presença do público mostrou-se muito limitada, o que ameaçou a continuidade da programação.

Segundo André Sturm, diretor do Petra Belas Artes, os primeiros fins de semana de novembro não tiveram 8% do público em comparação com o mesmo período de 2019. "Infelizmente, os cinemas ficaram (fechados) dois meses a mais que os outros locais na cidade. Isso causou a impressão de que estes são os locais mais perigosos", declarou Sturm naquele momento.

Confira abaixo como fica a programação dos próximos dias:

Até 25 de janeiro

PRÉ-ESTREIA

Minha Irmã

Horário: 20h30 (domingo)

Sala 3 – Rubens Ewald Filho

ESTREIAS

Fale Com as Abelhas

Horário: 15h20 e 20h30 (segunda-feira, dia 25 não haverá sessão das 20h30)

Sala 1 – Villa-Lobos

Pinóquio

Horário: 15h e 18h20

Sala 2 – Leon Cakoff

EM CARTAZ

Tel Aviv em Chamas

Horário: 18h10

Sala 1 – Villa-Lobos

Um Crime Comum

Horário: 16h00 (exceto domingo) ** e 18h30

Sala 3 – Rubens Ewald Filho

Mulher Maravilha -1984

Horário: 15h10 (domingo)** e 20h30 (sábado)**

Sala 3 – Rubens Ewald Filho

ESPECIAL

MOSTRA “NASTASSJA KINSKI – 60 ANOS”

Sábado (23/1), “Paris, Texas”, às 19h00

Domingo (24/1), “O Fundo do Coração”, às 15h30; “Movimento em Falso”, às 18h20

Segunda (25/1), “Movimento em Falso”, às 15h30; “Paris, Texas”, às 18h20.

Sala 4 – Aleijadinho

Entre 26 e 27 de janeiro de 2021

Sala 1 – Villa Lobos

Filme: Fale com as abelhas

Horário: 13h50, 16h20

Filme: Tel Aviv em Chamas

Horário: 18h40

Sala 2 – Leon Cakoff

Filme: Pinóquio

Horário: 13h20, 16h10 e 19h10

Sala 3 – Rubens Ewald Filho

Filme: Um Crime Comum

Horário: 13h30 e 18h10

PRÉ: Minha irmã

Horário: 15h40

Sala 4 – Aleijadinho

Filme: Festival Nastassja Kinski

13h20 - O Fundo do Coração

15h30 - Movimento em Falso

18h20 - Paris, Texas