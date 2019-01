Indicados ao Oscar 2019; veja a lista completa

Foram anunciados nesta terça-feira, 22, os indicados ao Oscar 2019. Os anúncios foram feitos em Los Angeles por Kumail Nanjiani e Tracy Ellis Ross.

Entre os filmes indicados, se destacaram Roma e A Favorita com 10 indicações, Pantera Negra, com 7 indicações, e Infiltrado na Klan, com 6.

A cerimônia de premiação ocorre no dia 24 de fevereiro, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Melhor diretor

Spike Lee, Infiltrado na Klan

Pawel Pawlikowski, Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, A Favorita

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Melhor roteiro

Deborah Davis e Tony McNamara, A Favorita

Paul Schrader, No Coração da Escuridão

Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly, Green Book: O Guia

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Melhor filme estrangeiro

Cafarnaum (Líbano)

Guerra Fria (Polônia)

Nunca Deixe de Lembrar (Alemanha)

Roma (México)

Assunto de Família (Japão)

Melhor atriz

Yalitzia Aparicio, Roma

Glenn Close, A Esposa

Olivia Colman, A Favorita

Lady Gaga, Nasce uma Estrela

Melissa McCarthy, Poderia Me Perdoar?

Melhor ator

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Nasce uma Estrela

Willem Dafoe, No Portal da Eternidade

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book: O Guia

Melhor roteiro adaptado

A Balada de Buster Scruggs

Infiltrado na Klan

Poderia Me Perdoar?

Se a Rua Beale Falasse

Nasce uma Estrela

Melhor Fotografia

Guerra Fria

A Favorita

Nunca Deixe de Lembrar

Roma

Nasce Uma Estrela

Melhor atriz coadjuvante

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, Se a Rua Beale Falasse

Emma Stone, A Favorita

Rachel Weisz, A Favorita

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali, Green Book: O Guia

Adam Driver, Infiltrado na Klan

Sam Elliot, Nasce uma Estrela

Richard E. Grant, Poderia Me Perdoar?

Sam Rockwell, Vice

Melhor design de produção

Pantera Negra

A Favorita

O Primeiro Homem

O Retorno de Mary Poppins

Roma

Melhor figurino

A Balada de Buster Scruggs

Duas Rainhas

O Retorno de Mary Poppins

A Favorita

Pantera Negra

Melhor trilha sonora

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

O Retorno de Mary Poppins

Se a Rua Beale Falasse

Ilha de Cachorros

Melhor canção original

All the Stars (Mark Spears, Kendrick Lamar, Anthony Tiffith e Solana Rowe), Pantera Negra

I'll Fight (Diane Warren), RBG

The Place Where Lost Things Go (Marc Shaiman e Scott Wittman), O Retorno de Mary Poppins

Shallow (Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt), Nasce uma Estrela

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings (David Rawlings e Gillian Welch), A Balada de Buster Scruggs

Melhor efeitos visuais

Vingadores: Guerra Infinita

O Primeiro Homem

Jogador Nº 1

Solo: Uma História Star Wars

Christopher Robin — Um Reencontro Inesquecível

Melhor cabelo e maquiagem

Border

Duas Rainhas

Vice

Melhor animação

Os Incríveis 2

Ilha de Cachorros

Mirai

Wifi Ralph: Quebrando a Internet

Homem-Aranha: No Aranhaverso

Melhor curta-metragem de animação

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Melhor curta-metragem

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Melhor curta-metragem de documentário

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night At The Garden

Period. End of Sentence

Melhor documentário

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Melhor edição

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book: O Guia

Vice

Melhor edição de som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Um Lugar Silencioso

Roma

Melhor mixagem de som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Roma

Nasce uma Estrela

Quando será o Oscar 2019?

A cerimônia de premiação do Oscar 2019 ocorre no dia 24 de fevereiro, no Dolby Theater, em Hollywood. Pela primeira vez em 30 anos, a festa pode não ter um apresentador, depois que o comediante Kevin Hart deixou a cerimônia e nenhum substituto adequado foi encontrado.

Embora os organizadores ainda não tenham confirmado os planos, fontes do mundo do entretenimento dizem que os produtores estão avançando com os preparativos para o 91º Oscar sem nenhum mestre de cerimônias.

