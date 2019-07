'O Rei Leão': Disney divulga fotos incríveis de elenco com personagens

A Disney divulgou nesta terça-feira, 2, novas imagens do elenco do filme O Rei Leão, que estreia no dia 18 de julho. Nas fotos, atores interagem com seus personagens.

O elenco inclui Beyoncé, que empresta a voz para Nala, par romântico de Simba. Donald Glover dubla o protagonista. James Earl Jones repete seu papel da animação de 1994 como Mufasa, Chiwetel Ejiofor dubla o vilão Scar e Seth Rogen faz a voz de Pumba. No Brasil, a cantora Iza e o ator Ícaro Silva foram os escolhidos para fazer as vozes dos personagens.

Os ingressos para a nova versão de O Rei Leão, que estreia no dia 18 de julho, já podem ser comprados nas principais redes de cinema do Brasil. Produzido pela Disney, o filme é dirigido por Jon Favreau (Mogli – Menino Lobo).

Confira as fotos: