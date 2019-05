Confira o trailer de ‘O Rei Leão’, que chega em julho e ganhou novo pôster

O clássico da Disney O Rei Leão, que conquistou o público tanto infantil quanto adulto, nos anos 1990, ganha agora uma versão, que está programada para estrear no dia 18 de julho.

Produção ganhou novo cartaz e o trailer já havia sido divulgado, e vale dar uma conferida, para se ter uma ideia do que vem por aí, além de matar saudade dos personagens.

Dirigido por Jon Favreau, o filme traz de volta a história de Simba, herdeiro do Reino da Pedra, mas que sofre com as más intenções de seu tio, o perverso Scar.

Em meio a muitos conflitos e traições, o pequeno Simba terá de superar diversos obstáculos, mas em sua jornada contará com a ajuda do seus amigos Pumba e Timão.

Na versão original, as vozes são de Donald Glover como Simba, Beyoncé Knowles-Carter como Nala, James Earl Jones como Mufasa, Chiwetel Ejiofor como Scar, Seth Rogen como Pumba e Billy Eichner como Timão.