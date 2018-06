Filha de Woody Allen reafirma abuso sexual aos 7 anos

Em entrevista para ao canal norte-americano CBS, a filha de Woody Allen com Mia Farrow, Dylan Farrow, confirmou ter sido abusada sexualmente pelo pai aos 7 anos, em 1992.

De acordo com Dylan, o abuso teria ocorrido no sótão de casa, quando o pai a teria levado para lá. "Estou falando a verdade e acho importante que as pessoas entendam que vítimas importam e são capazes de mudar as coisas", disse. O diretor negou todas as acusações.

Uma nova denúncia surgiu quando Dylan publicou uma carta aberta no jornal The Los Angeles Times. No texto ela questiona o fato do pai ter conseguido um contrato de filme quando denúncias contra o produtor Harvey Weinstein foram efetivas. "Qual o motivo de Harvey Weinstein e outras celebridades acusadas de abuso terem sido banidas de Hollywood enquanto Allen recentemente conseguiu um contrato milionário de distribuição de seu próximo filme?"

