Rebecca Hall diz que se arrepende de trabalhar com Woody Allen

A atriz Rebecca Hall, um dos destaques no próximo filme do cineasta Woody Allen, 'A Rainy Day in New York', afirmou que irá doar tudo o que ganhar com o trabalho para o fundo Time's Up, criado pelas atrizes de Hollywood para combater o assédio sexual. Hall escreveu em sua conta no Instagram que foi contratada para o filme, mas é "profundamente pesaroso" e que se arrepende de trabalhar com o cineasta por causa das denúncias relativas ao comportamento sexual de Allen no passado. A filha adotiva do cineasta, Dylan Farrow, acusa o pai de abuso sexual quando ela tinha sete anos. Ele, por sua vez, nega a acusação.

Na última sexta, a atriz, que já havia trabalhado com o diretor em 'Vicky Cristina Barcelona', disse que reconsiderou o cargo depois de revisar as acusações de abuso. "Depois de reler as declarações de Dylan de alguns dias atrás e voltar para ler as mais antigas, eu vejo o quão complicada é essa questão... Me arrependo dessa decisão (de participar do fime) e não faria o mesmo hoje."