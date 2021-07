Atriz Amber Heard anuncia ter dado à luz uma menina em abril

LONDRES - A atriz Amber Heard, de Aquaman, revelou ter dado à luz uma menina em abril, compartilhando uma foto sua com a bebê de três meses nas redes sociais.

Em uma postagem no Instagram na noite de quinta-feira, a atriz de 35 anos, que foi casada com o astro de Hollywood Johnny Depp, disse que Oonagh Paige Heard nasceu no dia 8 de abril.

"Quatro anos atrás, decidi que queria ter um filho. Queria fazê-lo nos meus próprios termos. Agora percebo como é radical para nós, mulheres, pensar em uma das partes mais fundamentais de nossos destinos desta maneira", escreveu.

"Espero que cheguemos no ponto em que seja normalizado não querer um anel para se poder ter um berço. Uma parte minha quer confirmar que minha vida particular não é da conta de mais ninguém. Também entendo que a natureza do meu trabalho me obriga a assumir o controle disso."

Ela não deu mais detalhes sobre o parto.

"Ela é o início do resto da minha vida", disse.

Amber Heard também é conhecida por seus papeis em Liga da Justiça e Diário de um Jornalista Bêbado, em cuja filmagem conheceu Depp. Os dois se casaram em 2015, mas Heard pediu o divórcio 15 meses depois.

No ano passado, Depp perdeu um processo de difamação contra um tabloide britânico que o rotulou de "espancador de esposa" depois que um juiz da Alta Corte de Londres determinou que o astro de Piratas do Caribe agrediu Heard com frequência durante o relacionamento e a fez temer pela vida.

Em março, a Corte de Apelações londrina negou ao ator uma permissão para contestar o veredicto.