Johnny Depp perde recurso em processo contra jornal britânico

O juiz que rejeitou o processo por difamação movido pelo ator americano Johnny Depp contra o jornal britânico The Sun negou nesta quarta-feira, 25, o recurso do astro de Piratas do Caribe. Depp, porém, pode apelar novamente em instância superior, até o dia 7 de dezembro.

"Neguei ao autor a autorização para apelar", disse o juiz Andrew Nicol. "Não considero que os motivos alegados do recurso tenham uma perspectiva razoável de êxito e não há nenhuma outra razão convincente, portanto o processo deve ser acordado", acrescentou.

O ator tomou a arriscada decisão de atacar por difamação a News Group Newspapers (NGN), editora do jornal britânico The Sun, que o acusou de espancar sua ex-mulher Amber Heard.

A ação, levada ao Tribunal Superior de Londres, tem origem em uma manchete de abril de 2018, na qual o The Sun questionava como a autora britânica J.K. Rowling poderia aceitar um "espancador de mulheres" no filme Animais Fantásticos.

Após semanas de julgamento em julho, que levaram à divulgação de aspectos desconhecidos da vida privada do ator, 57 anos, e de sua ex-mulher, o Tribunal Superior de Londres indeferiu o processo de Depp, observando que os qualificativos do jornal The Sun eram "essencialmente reais", uma vez que "a maioria dos ataques alegados foi comprovada".