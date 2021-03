Johnny Depp quer apelar contra veredicto de 'espancador de esposa' no Reino Unido

LONDRES - O astro de Hollywood Johnny Depp pedirá permissão na quinta-feira para apelar de sua derrota em um caso de difamação julgado em Londres no ano passado que decorre de um artigo de tabloide que o rotulou como um espancador de esposa.

Andrew Nicol, um juiz da Alta Corte, determinou em novembro que Depp agrediu violentamente sua ex-esposa Amber Heard durante o relacionamento tempestuoso de cinco anos do casal, fazendo-a temer pela própria vida em certas ocasiões.

A decisão veio depois de três semanas de audiências nas quais o tribunal ouviu acusações e contra-acusações impactantes de Depp, de 57 anos, e Heard, de 34, sobre rompantes de violência que um acusa o outro de ter tido.

Depp, estrela de filmes como Piratas do Caribe e Edward Mãos de Tesoura, havia ido a Londres para processar o jornal The Sun e um de seus jornalistas por causa de um artigo que afirmou que ele foi violento com Heard.

"Concluí que a grande maioria das supostas agressões do senhor Depp contra a senhorita Heard foram provadas", disse Nicol no parecer de novembro.

Mais tarde, os advogados de Depp disseram que o veredicto é tão falho que seria ridículo ele não apelar.

Eles disseram ser "perturbador" que o juiz tenha se fiado no depoimento de Heard e rejeitado os indícios de policiais, seu ex-assistente e outras testemunhas que eles disseram terem minado os indícios de Heard.

Na quinta-feira, a equipe legal de Depp pedirá permissão para apelar e se basear em indícios adicionais. A audiência, que se espera durar cerca de duas horas, será transmitida ao vivo no canal de YouTube do Tribunal de Apelações.