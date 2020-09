Filmes de terror na Amazon Prime: veja 10 dicas que valem ouro

O catálogo da Amazon Prime para filmes de terror contempla qualquer fã do gênero. Os títulos vão desde os populares Jogos Mortais 2 e Verdade ou Desafio até o trash Sharknado. A plataforma também conta com um filme nacional, Condado Macabro, que foi lançado em 2015. Confira abaixo 10 sugestões de filmes de terror disponíveis no streaming.

Sucesso de público

Jogos Mortais 2

Jogos Mortais 2 é o segundo título da franquia Jogos Mortais, uma das mais valiosas do gênero, com arrecadação total de US$ 454,7 milhões, segundo o BoxOffice Mojo. Neste filme, um detetive descobre que seu filho está sob o poder de Jigsaw (Tobin Bell), um sádico assassino que envolve suas vítimas em jogos macabros antes de tirar-lhes a vida. É de tirar o fôlego.

Verdade ou Desafio

Já imaginou jogar “verdade ou consequência” e cair em uma perseguição porque mentiu? Pois é, em Verdade ou Desafio a brincadeira nunca foi tão séria. O plot do longa é construído em torno de uma entidade que persegue os participantes do jogo que não são sinceros em suas respostas ou se recusam a encarar os desafios propostos.

Histórias fantásticas

Sobrenatural

Filme de James Wan (Aquaman), Sobrenatural acompanha a mudança de endereço da família Lambert. Na nova casa, fenômenos estranhos começam a acontecer. Um dos filhos entra em coma de forma súbita e os seus pais passam a acreditar que vivem sob o teto de uma casa mal-assombrada. O elenco tem nomes como Patrick Wilson (Aquaman) e Rose Byrne, que estreou neste ano na série da FX Mrs. America.

Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro

Adaptação do livro homônimo de Alvin Schwartz, Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro acompanha a empreitada de Stella Nichols (Zoe Margaret Colletti), uma adolescente que encontra um diário amaldiçoado em uma mansão abandonada. O caderno tem o poder de prever as desgraças que estavam por acontecer. A protagonista, então, tenta impedir que os fatos macabros se concretizem. O longa é produzido por Guillermo Del Toro (A Forma da Água). Dean Norris, que deu vida a Hank Schrader em Breaking Bad, faz parte do elenco e interpreta o pai da protagonista.

Clássicos

Hereditário

Estrelado por Toni Collette (Entre Facas e Segredos), Hereditário é envolto de mistério do sobrenatural. Após a morte da matriarca, entidades começam a fazer contato com as pessoas da família, principalmente Annie (Collete) e sua filha (Milly Shapiro). Os eventos sobrenaturais trazem à tona segredos e traumas emocionais transmitidos de geração para geração da família. O longa é dirigido por Ari Aster (Midsommar: O Mal não Espera a Noite).

Halloween

Após 40 anos, Jamie Lee Curtis (Sexta-feira Muito Louca) retorna ao seu papel de Laurie Strode. Em Halloween, a personagem volta a enfrentar o assassino Michael Myers, que no original, Halloween – A Noite do Terror, da década de 1970, havia promovido um massacre em uma festa do dia das bruxas.

Donnie Darko

Um clássico do terror, Donnie Darko acompanha um jovem problemático que, após escapar de um acidente grave, passa a conviver com a visão de um homem vestido de coelho, que o orienta a praticar crimes bárbaros. O longa é estrelado por Jake Gyllenhaal (Homem-Aranha: Longe de Casa). Vale a pena rever!

Ataque de tubarão

Sharknado

Sharknado é ambientado em uma realidade de desastre natural, em que a passagem de um furacão sobre a cidade de Los Angeles provoca (literalmente) uma chuva de tubarões assassinos. Para quem gosta de filme trash, essa é uma ótima pedida.

Medo Profundo: O Segundo Ataque

Medo Profundo: O Segundo Ataque leva mais a sério a situação de terror com um dos animais mais temidos por nós. A trama é daquelas clássicas do gênero e é capaz de deixar muita gente apreensiva. A expectativa sobre a visita a uma cidade submersa era alta, mas a viagem das amigas Mia, Sasha, Alexa e Nicole vai por água abaixo, quando elas se veem presas em um labirinto submarino repleto de tubarões.

Nacional

Condado Macabro

Vencedor do Fantaspoa International Fantastic Film Festival em 2015, Condado Macabro é um terror brasileiro. O longa segue a receita tradicional do gênero e acompanha a saga de um grupo de amigos que viajam juntos para uma casa afastada do perímetro urbano. O suspense é instalado a partir de uma série de assassinatos que acontecem e que têm um palhaço como o principal suspeito.