Padarias em São Paulo: grandes casas têm de empórios a bufês de almoço

O Divirta-se montou um roteiro com 50 boas padarias para conhecer em São Paulo. Abaixo, uma lista com grandes casas, que têm desde empório a um cardápio amplo e variado.

Confira também uma seleção de padarias tradicionais e de butiques artesanais para visitar na cidade.

St. Etienne

A rede ganhou sua sexta unidade, na Vila Nova Conceição. O lugar é uma mistura de lanchonete, rotisseria, confeitaria e empório. O variado cardápio também tem desde pizza até sushi. Uma boa pedida para os fins de semana é o ‘Brunch da Santa’, servido das 8h às 16h, por R$ 47,90. Do cardápio, destaque para o cheese filé mignon na baguete (R$ 30) e para o pavê de chocolate com nozes (R$ 64, o quilo). R. João Lourenço, 389, V. Nova Conceição, 3848-9900. 6h/22h.

Armazém dos Pães

A casa tem um cardápio amplo, com pedidas para o café e pratos rápidos. O ‘Pão Pururuca’ é como um sanduíche às avessas: é o mesmo pão francês, mas o queijo vai por cima (R$ 22,90, o quilo). No balcão, a novidade é o brigadeiro de chocolate belga (R$ 5,90, cada). Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 3.490, Alto da Lapa, 3645-3032. 6h/23h.

Bella Paulista

A padaria 24h passou por uma ampliação. Além de pratos, o menu lista sanduíches como o ‘Vila Mariana’ (R$ 41,40), com filé mignon, queijo branco, cream cheese, vinagrete e rúcula. Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 29,90/R$ 47,90). Das 18h às 4h, são as sopas que ocupam a grande mesa (R$ 48). R. Haddock Lobo, 354, Cerqueira César, 3214-3347. 24h.

Cepam

A empresa, que também fabrica os panetones Village, mantém a enorme padaria desde 1968. São mais de mil itens, entre pães, bolos, doces e salgados. Tem até uma pizzaria, famosa na região. A torta de bacalhau (R$ 9, a fatia) faz boa companhia ao expresso (R$ 4,90). R. Ibitirama, 1.409, V. Prudente, 2341-6644. 6h/23h30 (6ª e sáb., 6h/0h30).

Confeitaria Paris

O espaço serve fartos bufês. O almoço (R$ 65,90, o quilo) traz massas e carnes, enquanto o jantar (R$ 45,90/R$ 48,90, à vontade) é reservado a sopas e pizzas. Ali, também há pães integrais, quiches, bolos e um delicioso brigadeiro de colher, para comer com frutas. No balcão, faz sucesso o pão semi-italiano (R$ 2,10). R. Vaz Muniz, 776, Jd. França, 2203-1755. 6h/23h30.

Dona Deôla

Padaria 24h, é conhecida pelos fartos bufês de café da manhã. Também não faltam no cardápio o bom pão na chapa com requeijão (R$ 4,90; foto) e sanduíches. O ‘Positano’ (R$ 31,70) leva muçarela de búfala, tomate seco, rúcula e cream cheese. A partir das 18h, também monta seu bufê de sopas, massas e saladas (R$ 41,90). Para quem não dispensa um doce, a sugestão é o croissant de amêndoas recheado com creme (R$ 7,50). Av. Pompeia, 1.937, Pompeia, 3672-6600. 24h.

Galeria dos Pães

Tem uma ampla seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência. As filas se formam em busca dos bufês de café da manhã (R$ 27,80/R$ 42,80) e de sopa (R$ 49,80). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ (R$ 32,50) vem com presunto cru, queijo brie, rúcula e azeite no pão francês. R. Estados Unidos, 1.645, Jd. América, 3064-5900. 24h.

A Lareira

A segunda unidade da tradicional padaria do Limão é mais ampla e moderna. Ainda assim, o cardápio tem muito das casas de bairro, com pães e doces nas vitrines. O bauruzinho custa R$ 8. Entre os bolos, prove o bem-casado de limão (R$ 54,75 o quilo). O variado bufê de almoço sai por 67,30, o quilo. Av. Sumaré, 488, Perdizes, 2892-0073. 24h.

Le Pain Quotidien

A rede belga produz pães com farinha orgânica, sal e água, que são moldados à mão e assados em forno de pedra. Opções como o pão de chocolate (R$ 9) e o folhado de peru (R$ 11) estão entre as mais pedidas. Uma das novidades da temporada é a focaccia com queijo de cabra, tomate confit e molho pesto (R$ 15; foto). Av. Higienópolis, 698, Higienópolis, 3562-2344. 7h/22h.

A Quinta do Marquês

Prepara bons pães, sanduíches e doces portugueses. A coxinha de camarão custa R$ 15,90. Já o sanduíche com peito de peru e queijo branco sai por R$ 18,80. As pizzas são vendidas em pedaços (R$ 8,50) ou inteiras. Para adoçar, vá de pastel de Santa Clara (R$ 7). Av. Brig. Faria Lima, 1.853, Jd. Paulistano, 3371-2300. 5h30h/22h (6ª, 5h30/23h).

A Trigueira

Os pães de fermentação natural são a maioria no balcão, como a baguete multigrãos (R$ 40, o quilo). Também serve bons sanduíches, como o que vem recheado com salame espanhol e queijo emental (R$ 39), acompanhado de salada ou fritas. Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 40,90), das 7h às 13h, e de sopas (R$ 36,90), a partir das 18h. R. Demóstenes, 805, Campo Belo, 5531-7158. 6h/23h.

Villa Grano

Logo na entrada, há um balcão com bolos bem-casado, de brigadeiro e de cenoura (R$ 63,90, o quilo), além de boa variedade de pães e embutidos. Para levar, o pão de mandioca custa R$ 2,90. O bufê de café da manhã, servido nos fins de semana e feriados, sai por R$ 74,90, o quilo. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h.

