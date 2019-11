Padarias em São Paulo: 50 boas opções para conhecer na cidade

Por Lucinéia Nunes e Danilo Casaletti (especial para o Estado)

As padarias estão por toda parte e, certamente, você tem uma preferida. Apenas na capital paulista, há 5,2 mil estabelecimentos do tipo, segundo o Sampapão (Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo). A seguir, 50 casas para (re)visitar na cidade, desde as típicas de bairro até as grandes padarias.

Confira abaixo uma seleção de padarias artesanais:

Padoca do Maní

A chef Helena Rizzo, prepara boas receitas como o brioche de milho (R$ 4) e a focaccia (R$ 10). Acomodados nas prateleiras, estão ainda os pães de parmesão rústico, o sete grãos (R$ 20, cada) e o de miga (R$ 15). Boa pedida, o ‘Café Padoca’ (R$ 55) vem com cesta de pães, ovos mexidos, geleia, manteiga, requeijão, suco, pingado e salada de frutas com iogurte e granola. Também faz tapiocas (R$ 21/R$ 30) e quitutes veganos. R. Joaquim Antunes, 138, Jd. Paulistano, 2579-2410. 7h30/19h30 (sáb., 7h30/17h30; dom., 7h30/16h)

Casa Levi – Padaria Artesanal

Tem forno à vista e salão moderninho. No cardápio figuram combos para o brunch (R$ 35/R$ 45), sanduíches e doces. Na vitrine, há pães de fermentação natural, como baguete (R$ 8), ciabatta (R$ 3) e pão de cacau com gotas de chocolate na massa (R$ 8). Boa pedida, a focaccia é leve e aerada, com alecrim e sal (R$ 10). R. Bixira, 138, Mooca, 2084-0894. 7h30/19h (sáb., 9h/18h; dom. e fer., 9h/12h).

Cór Bakehouse



A Padaria ocupa um espaço lindo, com paredes de vidro e um grande terraço. No comando do forno está a padeira Papoula Ribeiro, que faz pães de fermentação natural e à base de diferentes tipos de farinha, como o pão de abóbora e o de figo e nozes (R$ 18/R$ 25, 500g). Boa opção, o ‘Combinado’ (R$ 55; foto) vem com suco, granola com frutas e iogurte, bolo, ovos mexidos (com salmão ou presunto) e fatia de pão. Pça. São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, 3726-2908. 8h/19h30 (sáb. e dom., 8h/18h; fecha 2ª).

Deli Garage

É um cantinho francês na Vila Madalena. Quem comanda a cozinha é a padeira Fernanda Valdívia, responsável pelos ótimos pães artesanais. Na seleção, estão o filão integral com nozes (R$ 14, por encomenda), o croissant (R$ 8), a baguete multigrãos (R$ 6) e o ‘Pain au Chocolat’ (R$ 9). R. Medeiros de Albuquerque, 431, V. Madalena, 3578-7768. 8h/20h (fecha 2ª).

Fabrique Pão e Café

A casa é um charme e assa clássicos da panificação francesa e italiana, além de criações próprias e hits da confeitaria americana, como cookies e muffins (R$ 8/R$ 9). Nas prateleiras, destacam-se o pão de cacau, com chocolate e raspas de laranja (R$ 14), e o campagne de frutas, com damasco, passas, figo e cranberry (R$ 15). R. Itacolomi, 612, Higienópolis, 4801-4318. 7h/21h.

Julice Boulangère

Na agradável padaria de Julice Vaz, prove o pão de azeite (R$ 24,80, 500 g), o de gorgonzola (R$ 37,60, 500 g) e o croissant com chocolate (R$ 9,50). Vá com tempo e aproveite também os combos de café da manhã. R. Deputado Lacerda Franco, 536, V. Madalena, 3097-9162. 7h30/ 19h (sáb. e fer., 8h/19h; dom., 8h/16h).

Kez Padaria

A estrela da pequena padaria judaica é a vitrine de pães. Destaque para o bagel preparado em diferentes versões, do tradicional ao com cebola (R$ 5, cada). Da cozinha da padeira Juliana Feher também saem outras especialidades, como pão de levain (R$ 15), baguete (R$ 7,50) e pão de azeitona (R$ 15). R. Capote Valente, 397, Pinheiros, 3062-0339. 11h30/18h30 (sáb. e fer., 9h/16h; fecha dom.).

Marie Marie Bakery



Com salão charmoso inspirado nas padarias nova-iorquinas, vende a linha de pães de fermentação natural da chef e proprietária Daniela Meneghini, como o pão de curcuma (R$ 16) e o de mandioca com limão-siciliano, tomilho e azeite (R$ 32, 600 g). Mas não deixe de provar o croissant – um dos melhores de São Paulo. Crocante, é tão leve que desmancha (R$ 13,60, com amêndoas; foto). R. Azevedo Soares, 2.532, Tatuapé, 2293-7260. 8h/19h (fecha dom.).

Mr. Baker

Com clima familiar, é perfeita para um reforçado café da manhã. Feitos com farinha orgânica, pães como os de figo (R$ 59,30, o quilo) e o multigrãos com passas (R$ 49,90, o quilo) podem ser devorados também nos sanduíches. Outra boa pedida é o ‘Pain au Chocolat’ (R$ 8,90, 100 g), com bastante chocolate belga. R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom. e fer., 8h/22h; 2ª, 7h/22h).

Pace e Bene

O lugar é um misto de padaria e café com fornadas diárias de pães feitos com farinha francesa. Também serve sanduíches, torradas, doces e pratos rápidos. Para levar, a seleção inclui os pães de café e chocolate, açaí com granola, azeitonas, integral e sete grãos (R$ 37,99, o quilo). R. Plínio de Morais, 440, Sumaré, 2367-5777. 9h/20h30 (dom. e fer., 9h/16h; fecha 2ª).

Padaria da Esquina

Prove os pasteis de nata e de feijão (R$ 7,90, cada) e leve outros bocados para casa, como o ‘Pão de Água’ (R$ 19,90, o quilo) e o ‘Pão de Caco’ (R$ 42, o quilo), à base de batata-doce e farinha de trigo. Também serve salgados e sanduíches, como o ‘Tosta de Legumes’ (R$ 19), com abobrinha, berinjela, tomate, queijo meia cura e manjericão. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h.

Padaria do Mosteiro

Os quitutes são feitos pelos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento, como o pão de mel ‘Benedictus’, com geleia de damasco (R$ 10), e o pão ‘São Joachim’, de azeite, azeitonas verdes e farinha de sêmola (R$ 25). Entre os biscoitos, leve os de canela com gengibre (R$ 25, 200 g). R. Barão de Capanema, 416, Cerqueira César, 3063-0522. 9h/18h30 (fecha dom. e fer.).

A Padeira

Pequenina e com produção limitada, baixa as portas quando os ótimos pães acabam. O carro-chefe é o ‘Nosso Pão’, 80% integral e à base de farinha moída na casa (R$ 33, o quilo). Torça para ter o integral com uvas passas e castanha-do-pará (R$ 48, o quilo), o de ervas frescas (R$ 23, 300g, cada) e o ‘Pain au Chocolat’ (R$ 10,50). R. Isabel de Castela, 426, V. Madalena, 3034-3514. 15h/18h (fecha de sáb. a 3ª).

PÃO – Padaria Artesanal Orgânica

Em suas casas, Rafael Rosa só assa pães com farinha orgânica, como o de nozes com figos (R$ 21,90). Do forno sai também o ‘Cake aux Olive’, um bolo salgado e macio de azeite, vinho e azeitonas (R$ 14,90, a fatia), e um delicioso bolo de chocolate (R$ 18,90, a fatia). R. Bela Cintra, 1.618, Consolação, 2193-2116. 7h/20h (dom. e fer., 7h/19h).

Santiago Padaria Artesanal

Tem sempre pão fresquinho no cesto do balcão, como o de cacau com chocolate e o de nozes com figo turco (R$ 27,50, 500g; cada). Além dos pães, há fornadas de cookies (R$ 8) e de muffins (R$ 10). R. Tavares Bastos, 750, Perdizes, 3864-7416. 7h30/ 20h (dom. e fer., 8h/17h; fecha 2ª).

Santo Pão

O lugar é uma graça e os pães fazem sucesso ao lado de outros itens do cardápio. O pão na chapa, por exemplo, pode ser feito com ciabatta (R$ 9), multigrãos ou baguete (R$ 12, cada). R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., 8h/21h).

St. Chico

Na pequena loja, baguete (R$ 8,25), croissant (R$ 7,50), brioche (R$ 3,80) e pão de levain (R$ 44, o quilo) são preparados com lenta fermentação natural. Na vitrine, também há sanduíches para uma refeição rápida. R. Fernão Dias, 461, Pinheiros, 3031-5096. 7h30/20h (sáb., 8h/18h; dom., 8h/12h).

Zan Pan

Os pães são feitos, um a um, no piso superior. Há cinco opções fixas, como o multigrãos e o de azeitonas (R$ 25, cada), além do especial do dia, como a focaccia (R$ 40), toda quarta-feira. R. Clodomiro Amazonas, 1.158, loja 67, Itaim Bibi, 3044-2128. 9h/18h (sáb., 9/12h; fecha dom. e fer.).

Tem uma boa indicação de padaria para incrementar nossa lista? Conte aqui ou compartilhe, no Instagram, marcando @estadaodivirtase.