‘Um absurdo vetar alguém por ter trabalhado em governo do PT’, diz Armínio

Ao tomar conhecimento de que Jair Bolsonaro quer demitir Joaquim Levy do BNDES por causa da contratação de Marcos Pinto, que já trabalhou no governo PT, Arminio Fraga reagiu: “Um absurdo vetar alguém simplesmente por ter trabalhado em um governo do PT.”

“Um detalhe menor, mas digno de nota, é que Marcos Pinto é um cara do bem e um superprofissional”, defendeu, em conversa com a coluna na tarde deste sábado, 15.

Entretanto, pelo que se apurou, Bolsonaro está insatisfeito com a atuação de Levy há mais de um mês. E tem comentado isso. Pelo jeito, o presidente da República está querendo arrumar um motivo para dispensar o economista. Que, aliás, por este raciocínio, sequer teria chegado à presidência do BNDES, já que o próprio Levy foi ministro em governos do PT.

