Tripoli ironiza movimentos de Bolsonaro e Witzel para levar F-1 ao Rio

Curva na pista

De olho nos movimentos de Bolsonaro e de Wilson Witzel para levar a F-1 para o Rio, Ricardo Tripoli ironiza: “Não consigo dissociar esse projeto… do Itaquerão de Lula, que deu no que deu. Assim o Brasil não aguenta”.

O deputado cita, em sua defesa, a avaliação feita por dois campeões mundiais, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. “Eles lembram que aqui em SP já temos pista (Interlagos), estrutura, rede hoteleira e turística. Além disso, os pilotos já conhecem”.

Troca de farpas

Por outro lado, a prefeitura do Rio – ao prestar esclarecimentos sobre a licitação sob investigação, do autódromo da F-1 em Deodoro – alfineta o… PSDB. Soltou nota chamando a ação de burlesca, repercutida pela facção “minúscula, sem voto e embrionária do PSDB carioca”.

Marco Vinholi, do PSDB paulista, responde: “O PSDB de São Paulo lamenta tanto o ataque da prefeitura quanto os fatos noticiados”.

Rembrandt no vidro

Começa amanhã missão inédita de restauradores internacionais reunidos em Amsterdã. No Rijskmuseum, o principal museu da Holanda, técnicas inovadoras serão usadas para recuperar o quadro Ronda Noturna, obra-prima de Rembrandt, de valor incalculável.

E, para que visitantes não fiquem sem vê-lo, o grupo trabalhará dentro… de uma redoma de vidro.

Primeira vez

A Todavia publica, no mês que vem, o primeiro livro do diretor da Osesp Arthur Nestrovski. Tudo Tem a Ver reúne dez ensaios longos – seis sobre música, quatro sobre literatura — mais um conjunto de textos curtos.

Time de peso

A festa que comemorou os 110 anos da Pinacoteca de SP em 2015 se repetirá.

A data escolhida para o gala é 23 de julho de 2020. Para organizar, o diretor Paulo Vicelli convidou Ana Eliza Setúbal, Fernanda Vidigal e Camila Yunes Guarita.

