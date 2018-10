Três de cada quatro brasileiras temem receber diagnóstico de câncer

Três de cada quatro mulheres, no País, têm medo de receber um diagnóstico de câncer. E 69% acham que o mama é o mais frequente no País – na verdade ele é o segundo, superado pelo câncer de pele não melanoma. A pesquisa, recém-concluída, é do Ipsos Healthcare.

O levantamento, que ouviu 250 mulheres, aponta, ainda, que 70% dos diagnósticos são realizados por médicos não oncologistas.

