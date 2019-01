PSB segue apoiando Maia, diz Paulo Câmara a interlocutores

Paulo Câmara disse a outros apoiadores da reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados que o PSB não vai sair do bloco de apoio articulado pelo democrata. A garantia foi dada na noite de sexta-feira, 4.

A coluna apurou que dificilmente Câmara, governador de Pernambuco e um dos quadros mais influentes de seu partido, vai se contrapor ao acordo firmado entre Maia e o também pernambucano Luciano Bivar, presidente do PSL.

Bivar demonstrou vontade de ajudar a emplacar as demandas do Estado na bancada do PSL, que será a segunda maior na Câmara federal.

