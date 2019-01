Prefeitos estão de olho na reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Jonas Donizette, presidente da FNP, conversou ontem com Paulo Guedes. Falaram de uma mobilização nacional de prefeitos para incluir os regimes próprios de Previdência municipais no pacote enviado pelo Executivo ao Congresso.

Servidores públicos de 2.000 cidades usam esse regime, que acumula déficit estimado em R$ 4 trilhões.