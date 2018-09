Pisada no tomate do presidente da Sociedade Rural Brasileira. Ao receber ontem Doria na entidade – que está convidando os candidatos para falar em sua sede – Marcelo Vieira acabou posando para foto com o tucano.

Ambos mostrando o tradicional …V deitado de “acelerar” do ex-prefeito.

Detalhe: a SRB tem posição apartidária.

