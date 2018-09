O que quer Joesley na briga com a Paper Excellence?

JOESLEY BATISTA. FOTO: JONNE RORIZ/ESTADÃO

Em se tratando de táticas da família Batista, o que está querendo a J&F nesta briga com a Paper Excellence pela Eldorado? Pelo que se apurou, Joesley Batista estaria tentando “não concluir a transação” para renegociar o preço pelo qual vendeu o ativo. Ou então, evitar a venda do controle da empresa brasileira.

Neste caso, a PE ficaria minoritária.

Entra e sai

Tem vizinho da casa de Joesley Batista, nos Jardins, impressionado com o entra-e-sai, boa parte do dia, na casa do empresário, que cumpre prisão domiciliar. Carros blindados em série chegam, ficam pouco tempo e vão embora.

Correção da nota acima as 9hs desta quarta-feira: Batista não cumpre prisão domiciliar.

