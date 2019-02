Prêmio ‘Person of the Year’ homenageia Bolsonaro

O prêmio “Person of the Year” está se ampliando em termos de personalidades. Tradicionalmente, a escolha do eleito se dava entre empresários brasileiros e americanos.

Há alguns anos, isso mudou. E em 2019, pelo lado brasileiro, a Câmara de Comércio Brasil-EUA escolheu Jair Bolsonaro. Que vai receber a taça, em NY, das mãos de Sérgio Moro – o premiado de 2018.

