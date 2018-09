Notou-se certa irritação no meio empresarial, ontem, ante a reclamação pública da Abrafarma: no primeiro semestre, as grandes redes de varejo farmacêutico cresceram somente… 7,54%.

