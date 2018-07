Até agora, Rogério Favreto é o único alvo de ações levadas à corregedoria do TRF-4 por conta do episódio envolvendo também Lula, Moro, Gebran Neto e Thompson Flores. Uma representação é de autoria de Kim Kataguiri, do MBL. A outra, do MPF.

Leia mais notas da coluna:

+ Políticos estranharam encontro de Josué Gomes com Alckmin

+ PSDB quis divulgar programa com Alckmin, mas linkou a Márcio França