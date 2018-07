O PSDB estadual resolveu fazer um post sobre a participação de Alckmin no Roda Viva. Mas ao incluir o link do programa para as pessoas assistirem, colocaram a entrevista de Márcio França no mesmo programa. Ato falho?

