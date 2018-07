Políticos estranharam encontro de Josué Gomes com Alckmin

Políticos paulistas estranham o fato de Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, ter aceito convite para conversar com Alckmin anteontem, já que sabia de suas próprias duvidas em aceitar ser vice do tucano.

No ver de um deles, plagiando Tancredo Neves, “ninguém no mundo político vai a um encontro sem estar tudo acertado”. Ainda mais quando se sabe de público que Josué “não foi escolhido por Alckmin”, diz a mesma fonte. “Ele o achou um bom nome mas a definição partiu do Centrão”.

Entretanto, consta que na reunião, independentemente de qualquer coisa, o empresário expressou seu apoio explícito ao ex-governador. E disse também que estaria disposto a escrever artigos e dar declarações a seu favor nesta fase final de campanha.

Leia mais notas da coluna:

+ Eymael se candidata e seu PSDC recebe R$ 4,1 milhões do TSE

+ Oficial ‘não deixa’ Cármen Lúcia entrar para ver Temer na base aérea