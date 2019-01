Eduardo Bolsonaro critica restrição do WhatsApp a 5 destinatários

Diante da notícia de que o WhatsApp limitou o reenvio de mensagens a cinco destinatários, Eduardo Bolsonaro defendeu, no Twitter, o uso de concorrentes, como o Wickr, Signal e Telegram.

Ao anunciar a restrição, na manhã desta segunda-feira, o WhatsApp argumentou que a finalidade é combater a disseminação de notícias falsas. “Então vamos para wickr me, signal, telegram”, postou o deputado, filho do presidente Jair Bolsonaro, ao compartilhar a notícia. Eduardo viajou na comitiva oficial do governo, ao lado do pai, Jair Bolsonaro, para Davos.

Durante a campanha eleitoral, a conta no WhatsApp de Flávio Bolsonaro, um dos irmãos de Eduardo, ficou suspensa entre 11 e 14 de outubro.

Na época, a empresa disse que número de Flávio foi barrado por comportamento de spam, mas que a suspensão não tinha a ver com bloqueio de contas usadas para espalhar desinformação.

