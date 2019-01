Orquestra da Osesp abrirá festival em Hong Kong

ARTHUR NESTROVSKY. FOTO IARA MORSELLI / ESTADÃO

O diretor Arthur Nestrovsky está feliz com a definição do programa da Osesp em sua temporada na China – entre s dias 10 e 23 de fevereiro. O ponto alto da temporada, que começará por Shangai, será a abertura, no dia 21, do Hong Kong Arts Festival.

Na véspera, 20, a regente Mary Alsop comanda duas aulas para alunos locais, que incluirão apresentações conjuntas entre eles e a orquestra.

A temporada mobilizará, em duas semanas, cerca de 100 pessoas e 8 toneladas de equipamentos.