Após Suzano, buscas pelo massacre de Columbine crescem no Google

Dos 30 termos de busca no Google que mais cresceram no Brasil ontem, 25 dizem respeito ao massacre em Suzano. O assunto mais buscado é o caso de Columbine, atentado que ocorreu nos EUA em 1999, deixando 12 mortos.

O atentado, que completa 20 anos no próximo mês, subiu mais de 5000% nas buscas. Nas pesquisas globais, a cidade de Suzano aparece no topo do crescimento, com alta de 2750%.

