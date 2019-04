André Esteves monta escritório de asset management em Portugal

Way out?

Aproveitando a enxurrada de brasileiros que migraram para Portugal, André Esteves está montando lá um escritório de asset management que, eventualmente – a exemplo do que aconteceu com o BTG em outros países –, pode virar banco.

Way out 2

O BTG também tem alongado seus braços para a América Latina. No Chile, por exemplo, o conglomerado financeiro comprou uma corretora há dez anos e transformou ela em banco. Ontem mesmo, Esteves palestrava em Santiago para funcionários e clientes locais.

O banqueiro ainda montou instituições financeiras no Peru, Colômbia e México.

Heroísmo

Gilmar Mendes arrancou longos aplausos ontem, em Lisboa, ao discursar no seminário da IDP sobre a vida dos juízes, hoje, no Brasil. Para o ministro do STF, “é ato não de coragem, mas de heroísmo” julgar em um ambiente “de ataques, perturbações, como se isso fosse correto, a partir desse massacre nas redes sociais”. Em seu entender, “passou a ser um ato heroico conceder habeas corpus contra a prisão indevida”.

Heroísmo 2

O ministro pregou uma volta à ortodoxia, ao que está na Constituição – e completou ser preciso que alguém diga isso de maneira clara, pois não é muito difícil transformar, daqui a pouco, a “Força-Tarefa em milícia”.

Nunca antes

Chegou-se a um entendimento inédito na Alesp. Diante de um impasse sobre quem deveria ser vice-presidente da comissão mais importante – a de Constituição, Justiça e Redação – decidiu-se que os dois postulantes vão “repartir” o mandato de dois anos.

Marina Helou, da Rede, vai ocupar a cadeira no primeiro ano e Tenente Nascimento, do PSL, vai no segundo. Nenhum deles quis abrir mão do cargo. O consenso foi alcançado a partir de sugestão de Heni Ozi Cukier, líder do Novo.

Resultados

Investimento em tecnologia parece ter levado a um aumento de quase 26% no número de celulares apreendidos com visitantes de prisões, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária de SP. Foram 133 apreensões nos três primeiros meses de 2019, contra 106 no mesmo período em 2018. “Ampliamos o número de bloqueadores de celulares”, explica o secretário, Nivaldo Cesar Restivo.

Pra lá e pra cá

Entrar no desfile de Reinaldo Lourenço, que abriu a SPFW no Farol Santander, não foi tarefa das mais fáceis. Um leve empurra-empurra se formou na porta por conta de duas filas divididas de convidados: a do patrocinador – o banco Santander – e a de fashionistas…

Surpresa

Lu Alckmin ocupou um dos lugares da fila A do desfile de Reinaldo. A ex-primeira dama de SP contou que Geraldo Alckmin não a consultou sobre a decisão de participar como comentarista do programa de Ronnie Von, na TV Gazeta. “Eles são amigos, então foi mais fácil. Ele me contou depois e eu fiquei super feliz.”

Indefinido

Letícia Colin também passou por lá. A atriz planeja rodar ainda este ano um longa com Júlia Rezende, diretora de De Pernas Pro Ar 3. “O plano é esse, mas vamos ver como as coisas vão ficar com a política, né?”, disse, referindo-se aos cortes no fomento à cultura, alvo do governo Bolsonaro.

Ponte aérea

Celina Locks, que vive com Ronaldo Nazário em Madrid, veio a SP para assistir ao desfile de Lenny Niemeyer. A modelo, que também é estilista, vai hoje direto para Paris, onde está desenvolvendo um projeto autoral de moda.

Fumaça

Na saída dos desfiles, um detalhe curioso: os cigarros, velhos companheiros das modelos, estão sendo substituídos pelos Juuls, cigarros eletrônicos com diversos sabores.

