Alta do dólar nada tem a ver com incertezas argentinas

Encurralado

Não é reflexo do que está acontecendo na Argentina a falta de dólares no mercado brasileiro. Pelo que se apurou ontem, várias empresas estão pagando dívidas externas por meio de… captações internas. Aproveitando os juros baixos.

Isso não significa que o país hermano esteja indo de mal a pior. Hernán Lacunza, novo ministro da Economia, de linha liberal, terá de fazer “exercício” impossível para garantir o pacote anticrise de Mauricio Macri.

Encurralado 2

De início, o presidente argentino respondeu à acachapante derrota para Alberto Fernandez alegando que a queda dos preços na bolsa e a alta do dólar eram sinais de sofrimento econômico com a volta do peronismo.

Não colou. Quem votou no peronismo estava mesmo era apostando em dias melhores.

Encurralado 3

Depois, Macri mudou de estratégia e adotou políticas populistas como aumento do salário mínimo, congelamento de preço dos combustíveis e redução de impostos.

Não vai funcionar. A população, segundo fonte balizada, se pergunta: se é tão fácil assim porque não fez antes?

Encurralado 4

Macri será provavelmente derrotado nas presidenciais de outubro mas aposta-se que Fernandez vai moderar o seu discurso para acalmar temores do mercado financeiro, criando certa distância das políticas de Cristina Kirchner.

E assim a vida segue na incerta Argentina…

Ro & Ro

Em sintonia com Rodrigo Maia, o Planalto deve anunciar ainda esta semana que Rogério Marinho, secretário da Previdência, vai comandar também…. os trabalhos da reforma tributária.

O nome do ex-deputado tucano, do Rio Grande do Norte é hoje rara unanimidade entre os dois poderes.

Moda no mercado

Em troca de benfeitorias, o Mercado Municipal de São Paulo será, pela primeira vez na história do local, palco de… desfile de moda.

Sem interferir no movimento da região, a grife de biquinis Água de Coco fará sua apresentação dia 29 – seguida de show de Pretinho da Serrinha e Paula Lima.

Aécio na agenda

O futuro de Aécio Neves no PSDB começa a ser decidido amanhã. A executiva nacional do partido se reúne para definir se é admissível o pedido de expulsão feito pelo PSDB de SP.

A pressão dos tucanos paulistas é grande. Marco Vinholi, presidente estadual, e Fernando Alfredo, que comanda o partido na capital, vão desembarcar em Brasília.

Aécio 2

Tucanos cabeças brancas como Tasso Jereissati, Antonio Anastasia e Fernando Henrique Cardoso são contra a expulsão de Aécio. Mas…

…não têm votos suficientes na executiva, que está dividida.

Quem vem

A israelense Yael Bartana desembarca no Brasil para intensa programação. A convite da Associação dos Amigos Brasileiros do Israel Museum, a artista plástica realiza desdobramento de seu projeto “e se as mulheres dominassem o mundo”? Com apoio da Casa do Povo e do Instituto Goethe.

Yael participa de coletiva com tema feminino, a partir desta sexta-feira, no Masp, com grande obra na fachada do museu.

