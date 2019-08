Prestes a completar 80 anos, Costanza Pascolato reflete sobre o futuro da moda

Prestes a completar 80 anos, Costanza Pascolato vai ganhar homenagem de Ana Isabel de Carvalho Pinto, fundadora do Shop2gether e responsável, há sete anos, pelo site de Costanza. “Será um resgate de sua trajetória na moda e suas expectativas para os próximos 10 anos. Tudo através de um editorial”, conta Ana Isabel. “O roteiro nos convida a pensar sobre como o futuro está sendo construído, iniciando um debate de valores, desejos e aprendizados”, diz a empresária. O que significa “uma odisseia pelas tendências da próxima década, endossada pelas 10 peças que Costanza levaria em sua cápsula do tempo”. Em comemoração, a dupla recebe para almoço, com lançamento de camiseta desenvolvida pela aniversariante, remetendo aos valores que a trouxeram até aqui. Em setembro.