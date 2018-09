Além do novo aumento da conta de luz, vem mais por aí

Além do aumento da conta de luz que virá com os novos encargos – no valor de R$ 1,9 bi – que a Aneel aprovou e divulgou na terça-feira, vem mais má notícia por aí.

Segundo apurou a coluna com fonte do Planalto, haverá outra conta, estimada em R$ 1,4 bi, para o ano que vem.

Será para bancar a operação de térmicas para abastecer o Estado de Roraima em 2019.

Procurada, a Aneel disse que “não há essa discussão agora” e que os valores da Conta de Desenvolvimento Energético para 2019 “só serão tratados a partir do fim de novembro”.

