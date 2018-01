'Game of Thrones' foi a série mais pirateada pelo 6º ano consecutivo

A série Game of Thrones foi a mais pirateada no mundo todo em 2017, com o que a superprodução da HBO liderou esta classificação pelo sexto ano consecutivo, segundo os dados divulgados pelo portal especializado TorrentFreak.

A sétima e penúltima temporada de Game of Thrones bateu recordes de audiência, mas também esteve marcada pelo seu acidentado lançamento, já que foram vazados vários episódios de maneira antecipada seja pela ação de hackers ou por erros das redes que transmitem a série na Espanha e na Índia.

O TorrentFreak destacou que o pico de usuários que compartilharam na internet um episódio em 2017 foi com Game of Thrones quando 400 mil pessoas contavam com torrents ativos (arquivos de ligação para fazer download de conteúdo) que remetiam ao capítulo final da sua sétima temporada.

Atrás da série baseada nas novelas de George R.R. Martin ficaram The Walking Dead e The Flash.

Completaram a lista das dez séries mais baixadas este ano The Big Bang Theory, Rick and Morty, Prison Break, Sherlock, Vikings, Suits e Arrow.