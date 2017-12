Temporada 7 de 'Game of Thrones', que aproxima série do desfecho, é lançada em DVD e Blu-ray

A definição de quem sentará no Trono de Ferro, a provavelmente mais desconfortável cadeira do continente fictício de Westeros, está próxima. Na série da HBO Game of Thrones, é nele que senta o principal governante e figura política mais importante da trama. Por ele, morreu um inestimável número de pessoas ao longo das sete temporadas.

Segundo os criadores David Benioff e D. B. Weiss, que se baseiam nos livros As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, resta apenas mais uma leva de episódios – e a previsão de estreia é apenas para 2019.

Portanto, é oportuna a chegada do box que reúne os sete episódios da sétima temporada que foi ao ar no início de 2017, como um alento a quem está com saudade da carnificina e do jogo de poder da trama – um presente de Natal daqueles, que inclui extras apetitosos como os bastidores das gravações.

A partir daqui, cuidado, há spoilers sobre a sétima temporada de Game of Thrones, ok?

Há uma quentura nesses poucos episódios exibidos originalmente entre julho e agosto deste ano. Ao mesmo tempo, o inverno implacável tão previsto e pregado ao longo dos outros sete anos, também chegou. O calor vem da tensão entre os personagens que restaram na disputa, cada vez mais próximos de um embate.

Por enquanto, Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) se uniram para enfrentar o perigo representado pelo Rei da Noite e seu exército de zumbis de gelo. E a primeira batalha entre eles teve consequências terríveis. Cersei Lannister (Lena Headey), por sua vez, espera o bote. Venha logo, 2019.