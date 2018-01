Polícia de Nova York planeja emitir mandado de prisão contra Harvey Weinstein

Associated Press

O Departamento de Polícia de Nova York afirmou nesta sexta-feira, 3, que está coletando evidências para emitir um mandado de prisão contra o cineasta Harvey Weinstein. O figurão de Hollywood é acusado de estuprar a atriz Paz de la Huerta em 2010. Investigadores afirmam que denúncia é "credível".

Segundo o delegado Robert Boyce, que chefia as investigações contra Weinstein, os policiais coletaram vários depoimentos de Paz de la Huerta, que acusa Weinstein de tê-la estuprado duas vezes no apartamento em que morava, em Nova York. Os policiais afirmam que a história é verídica e corroborada por outras informações do caso.

Durante a declaração, Boyce afirmou que se Weinstein estivesse em Nova York e se a denúncia fosse recente, a polícia "iria prendê-lo imediatamente, sem dúvidas". No entanto, como o cineasta está em outro Estado americano e a acusação é datada de 2010, os investigadores irão coletar evidências antes de emitir um mandado de prisão.

Hearvey Weinstein e seus advogados ainda não comentaram a declaração.