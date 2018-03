Polícia de Los Angeles investiga Harvey Weinstein por denúncias de estupro

LONDRES - Uma atriz e modelo italiana prestou depoimento por cerca de duas horas nesta quinta-feira, 19, à polícia de Los Angeles (EUA) sobre um suposto caso de estupro cometido pelo produtor de cinema Harvey Weinstein em 2013, informou o jornal Los Angeles Times.

A italiana não quis ter o nome revelado por medo de represálias - só se sabe que tem 38 anos. Ela é a sexta mulher que acusa Weinstein de estupro nos últimos dias e a primeira a fazê-lo no estado da Califórnia.

A polícia de Nova York investiga outros dois possíveis casos, e em Londres são analisadas acusações apresentadas por outras três mulheres.

+ Quem é Harvey Weinstein?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta nova acusação é a primeira a ser feita sobre um suposto estupro cometido por Weinstein nos últimos dez anos, o que pode fazer com que o produtor enfrente um processo criminal.

Weinstein negou todas as acusações de sexo não consentido até o momento, segundo sua representante, Sallie Hofmeister.

Sobre esta nova acusação, Hofmeister respondeu que não poderia "responder sobre uma queixa anônima".

Em entrevista ao Los Angeles Times, a italiana contou que o abuso aconteceu no hotel Mr. C, em Beverly Hills, após Weinstein participar da oitava edição do festival Italia Film, Fashion and Art, em fevereiro de 2013.

Segundo ela, os dois se conheciam, embora não tivessem qualquer relação - foram apresentados em Roma por um amigo em comum.

"Ele começou a fazer perguntas sobre mim, mas logo ficou muito agressivo e começou a me pedir para que ficasse nua. Me puxou pelos cabelos e me obrigou a fazer algo que não queria. Depois me arrastou pelo quarto e me estuprou", relatou a mulher.