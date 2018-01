Ingressos para o Iron Maiden em São Paulo custam entre R$ 100 e R$ 580

Foram divulgados os preços dos ingressos para o show do Iron Maiden em São Paulo (26/3/16): a pista premium custa R$ 580, a pista comum R$ 280 e a cadeira superior R$ 200 (veja a lista completa abaixo).

O Iron Maiden fará cinco shows no Brasil em 2016, começando com uma visita ao Rio de Janeiro, no dia 17 de março, seguindo para Belo Horizonte (onde estiveram pela última vez em 2009), no dia 19, e Brasília, no dia 22. No dia 24 de março, a banda se apresenta pela primeira vez em Fortaleza e encerra a turnê brasileira em São Paulo, no dia 26.

A banda volta ao país em março a bordo de seu enorme Boeing 747-400 Jumbo Jet “Ed Force One”, pilotado pelo vocalista Bruce Dickinson, que irá transportar a equipe, toda a produção de palco e mais de 12 toneladas de equipamentos por 88.500 quilometros ao redor do mundo, visitando 35 países em 6 continentes.

Os ingressos para o show de São Paulo serão os primeiros a estarem disponíveis para venda no site da Livepass.

Confira abaixo os preços do primeiro lote de ingressos

Pista Premium Bud Zone:

Lote 1 – R$580,00

Lote 1 (meia-entrada) – R$290,00

Pista:

Lote 1 – R$280,00

Lote 1 (meia-entrada) – R$140,00

Cadeira Nivel 1:

Lote 1 – R$360,00

Lote 1 (meia-entrada) – R$180,00

Cadeira Superior:

Lote 1 – R$200,00

Lote 1 (meia-entrada) – R$100,00

Camarotes:

Lote 1 – R$360,00