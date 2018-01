Veja as datas dos shows do Iron Maiden no Brasil em março de 2016

Foram confirmadas nesta terça-feira, 6, as datas do Iron Maiden no Brasil. Os britânicos se apresentarão em março de 2016, em cinco capitais brasileiras: 17/3 no Rio De Janeiro (HSBC Arena), 19/3 em Belo Horizonte (Esplanada do Mineirão), 22/3 em Brasília (Nilson Nelson Arena), 24/3 em Fortaleza (pela primeira vez na cidade, no Ginásio Olímpico) e 26/3 em São Paulo (Allianz Parque).

A pré-venda dos ingressos começa em 3 de novembro para clientes Samsung (patrocinadora do evento) e em 5 de novembro para o público geral (veja datas de pré-venda por cidade abaixo).

A banda vai apresentar músicas de seu novo álbum, The Book of Souls, ao lado dos grandes sucessos. Os integrantes do Iron Maiden voltarão ao Brasil no ano que vem em grande estilo – no seu Boeing 747-400 jumbo batizado de Ed Force One, pilotado pelo vocalista Bruce Dickinson.

• 17 de março – Rio De Janeiro – HSBC Arena

• 19 de março – Belo Horizonte – Esplanada do Mineirão

• 22 de março – Brasília – Nilson Nelson Arena

• 24 de março – Fortaleza – Ginásio Olímpico

• 26 de março – São Paulo – Allianz Parque

Pré-venda de ingressos – www.livepass.com.br

• São Paulo (SP)

Clientes Samsung: 03 de novembro

Público em geral: 5 de novembro

• Rio de Janeiro (RJ)

Clientes Samsung: 10 de novembro

Público em geral: 12 de novembro

• Belo Horizonte (MG)

Clientes Samsung: 17 de novembro

Público em geral: 19 de novembro

• Brasília (DF)

Clientes Samsung: 18 de novembro

Público em geral: 20 de novembro