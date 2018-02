Iron Maiden anuncia turnê e passa pelo Brasil em 2016

O Iron Maiden volta ao Brasil em março de 2016 para uma série de shows na divulgação de seu novo álbum The Book Of Souls, de lançamento previsto para o dia 4 de setembro. A banda anunciou nesta terça, 25, uma turnê mundial em 2016 com apresentações agendados em cerca de 35 países.



A bordo de um Boeing 747-400 jumbo, o Queen of the Skies, pilotado pelo vocalista Bruce Dickinson, os músicos irão varrer seis dos sete continentes do globo e tocam pela primeira vez na China e em El Salvador. As datas exatas dos shows, local e informações sobre a venda serão divulgadas nas próximas semanas, segundo o site oficial da banda.

Décimo sexto álbum do Iron Maiden e primeiro em cinco anos, The Book Of Souls já conta com um “teaser” lançado pelo grupo. O clipe da faixa Speed of Light, produzido e dirigido pelo designer de games e quadrinista Llexi Leon, relaciona 4 décadas de jogos de videogame aos 40 anos do cânone visual da banda, centralizado no mascote Eddie.

Gravado em 2014, The Book Of Souls teve o lançamento adiado após o diagnóstico de um tumor na língua do vocalista Bruce Dickinson qual em fevereiro de 2015. O músico retorna aos palcos já curado, após passar por quimio e radioterapia. Com duração de 92 minutos, o álbum é o primeiro duplo da carreira do Iron Maiden.