Espólio de Jimi Hendrix autoriza novo filme

O espólio de Jimi Hendrix finalmente chegou a um acordo com a produtora americana Legendary Pictures para a produção de uma biopic oficial do guitarrista.

O diretor britânico Paul Greengrass, de O Ultimato Bourne e Voo United 93, deve ser o realizador do projeto, baseado num roteiro de Scott Silver (8 Mile) e com gravações originais de Hendrix, de acordo com informações da revista americana Deadline.

O diretor e a produtora abordaram a Experience Hendrix (empresa que administra o espólio) há quatro anos, sem sucesso. Nesse meio tempo, John Ridley, de 12 Anos de Escravidão, filmou All Is By My Side, com André Benjamin (ex Outkast) no papel principal – sem autorização para usar as músicas de Hendrix, o filme foi um fracasso nos EUA e nem estreou no Brasil.

Jimi Hendrix gravou quatro álbuns de estúdio, três com a banda Jimi Hendrix Experience e um com a Band of Gypsys, antes de morrer tragicamente em 1970, aos 27 anos. Ele é considerado por muitos críticos como o maior guitarrista de todos os tempos.

