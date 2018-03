OAB vai avaliar se novo fundo é constitucional

Claudio Lamachia, presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), disse à coluna nesta segunda-feira, 9, que a entidade vai conferir se há alguma inconstitucionalidade no fundo eleitoral para avaliar se cabe entrar com uma ação.

“Somos contra o fundo, que coloca nas campanhas recursos que são necessários a diversas outras áreas, como saúde, educação e segurança”, afirmou. A Ordem defende que as campanhas deveriam ser mais baratas.

Vale lembrar: foi a partir de uma ação da própria OAB, levada ao Supremo, que se chegou à proibição de doações de empresas para campanhas eleitorais.

“A partir dessa ação da OAB, nós tivemos o barateamento na campanha de 2016”, argumentou Lamachia.

