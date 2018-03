Lerner avança projeto de minicarro para grandes cidades

Cercado de uma equipe de jovens arquitetos, Jaime Lerner está desenvolvendo… um novo veículo para as ruas das grandes cidades. Trata-se de uma versão mais detalhada de um modelo básico que ele apresentou, há algum tempo — um minicarro individual com “um quarto do tamanho de um smart car” e feito com material sustentável. O ex-prefeito de Curitiba busca agora saídas para desafios como as questões de segurança e de legislação.

A notícia foi dada por Lerner em palestra magna na abertura da II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo promove no Rio, até terça-feira.

Na palestra, o arquiteto repetiu as três soluções que considera essenciais para as cidades: usar menos carro, morar perto do trabalho e reciclar o lixo. E criticou soluções “rodoviaristas” e projetos que chamou de “Minha Casa, Minha Vida e meu fim de mundo”.