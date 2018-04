Palocci caminha, lê e dorme no chão do corredor

A decisão do STF de rejeitar o HC para Palocci, semana passada, não alterou a rotina do ex-petista na PF de Curitiba. Ele passa o dia lendo e caminhando, no 1.º andar do prédio, o da custódia no qual divide celas com outros nove presos da Lava Jato.

À noite, tira o colchão da cela e vai dormir do lado de fora, no chão do corredor. É que lá ele não fica trancado.

