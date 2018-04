Rio busca recursos em SP para projeto cultural em Laranjeiras

O CONJUNTO DAS CASAS CASADAS, EM LARANJEIRAS. FOTO RIOFILME

A prefeitura do Rio saiu em busca de contatos, em São Paulo, para uma inédita parceria cultural. Pretende abrir dois cinemas e uma ampla área de serviços – incluindo livraria, sala multiuso e bistrô – no histórico conjunto das Casas Casadas, um casario de 1880 que foi tombado pelo patrimônio histórico.

O prazo é apertado. Dia 26 a RioFilme — pertencente ao município do Rio — faz uma audiência pública em que divulgará a licitação, no valor de R$ 2,4 milhões, aos players interessados.

Trata-se, na verdade, de uma retomada. A área do projeto, que fica anexa ao conjunto, já tem boa parte do serviço montado — mas tudo foi paralisado em 2011. Agora, exige uma reforma completa. O conjunto fica no coração do bairro de Laranjeiras, não muito longe da sede do governo do Estado.