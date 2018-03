Problemas do Metal Open Air só aumentam na véspera do evento

Marcelo Moreira

As notícias sobre a realização do Metal Open Air, em São Luís, no Maranhão, não são animadoras. O público continua com problemas para ter acesso ao local dos shows, no Parque Independência, e a imprensa maranhense dá conta de que empresas terceirizadas que deveriam dar suporte para a infraestrutura do evento, como a parte de banheiros e segurança, ordenaram a seus funcionários que não permanecem no local. Um desses funcionários teria dito que o motivo seria falta de pagamento por parte dos organizadores do festival. Essa informação já havia sido dada bem mais cedo pelo site Collector’s Room.

Não bastassem eses problemas, o Corpo de Bombeiros ainda não deu o aval para a realização do evento justamente por conta de problemas na infraestrutura. Os Bombeiros, a Vigilãncia Sanitária e o Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon-MA) realizaram uma inspeção no Parque Independência, local onde será realizado o festival, na manhã desta quinta-feira e constataram várias falhas, segundo reportagem do jornal O Imparcial, o maior de São Luís.

Houve a fiscalização dos itens de segurança para a realização do megaevento e foram identificadas algumas discordâncias no plano de segurança do local. A assessoria de comunicação da produtora do evento informou por meio de nota que os itens de segurança em dissonância com as regras impostas pelo Corpo de Bombeiros serão aplicadas no sentido de solucionar os problemas.

À tarde, a Lamparina Produções, uma das produtoras do Metal Open Air, emitiu nota com esclarecimentos sobre os problemas relacionados à algumas atrações do festival, mas estranhamente informa que não há problemas de infraestrutura. Leia a nota oficial:

A Lamparina Produções, uma das partes envolvidas na produção do MOA, vem por meio de nota informar que está enfrentando alguns problemas de logística com algumas bandas nacionais. A produtora comunica também que todos os problemas estão sendo solucionados.

O Metal Open Air acontece nesta sexta, sábado e domingo (20, 21 e 22 de abril) no Parque Independência, em São Luís. Toda a estrutura já está em fase final de montagem, tudo para garantir 3 dias de muito rock para fãs de toda a América Latina.

